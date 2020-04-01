Под Курском на пожаре пострадал 45-летний мужчина
1 апреля в 17:46 в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в поселке имени Ленина Советского района. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 40 Советского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 17:55, ликвидировали в 18:01. В результате пожара в жилом одноэтажном доме огонь повредил стены и кровлю по всей площади. Есть пострадавший (мужчина 1975 г.р.).
Пожар ликвидировали 18 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU