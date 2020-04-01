Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: коммунальщики работают в усиленном режиме

1 Апр 2020 2020-04-01T10:11:05+03:00

В рамках режима повышенной готовности все региональные объекты коммунального назначения находятся в технически исправном состоянии

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Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина специалисты коммунального и топливно-энергетического комплексов провели проверки специализированного оборудования, обеспечивающего бесперебойное снабжение потребителей Курской области ресурсами и услугами.

- Проверено все оснащение, уточнены планы распределения автономных источников энергоснабжения, проведены дополнительные инструктажи с персоналом, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и сотрудников дополнительных аварийно-восстановительных бригад. При проведении ремонта предусмотрено использование антисептического средства для обработки инструментов и мест проведения работ, - сказали в администрации региона.

По информации, предоставленной комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области, в настоящее время все региональные объекты коммунального назначения находятся в технически исправном состоянии и функционируют в штатном режиме. На время нерабочих дней отменено проведение плановых ремонтных работ.

Напоминаем, что в Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное, они в Семашко. Круг общения этих пациентов определен, эти люди находятся под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU