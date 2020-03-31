Запрет на поездки на личном автомобиле в Курске: будет ли введен и для кого

31 Март 2020 2020-03-31T15:42:46+03:00

Запрет на использование личных автомобилей в Курской области пока не вводится Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Запрет на использование личных автомобилей в Курской области пока не вводится. Также пока никто не запрещал поездки на такси. Общественный транспорт продолжает работать, при этом количество выходящих на рейс маршрутов сократилось почти в два раза. Въезд и выезд в Курск разрешен для всех видов транспорта.

Напоминаем, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные.

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

В Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное, они в Семашко. Круг общения этих пациентов определен, эти люди находятся под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU