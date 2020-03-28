2020-03-28T11:41:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, новости на 28 марта 2020-ого: под медицинским наблюдением находятся 317 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на утро 28 марта 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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По состоянию на 7:30 28 марта в Курской области больных коронавирусной инфекцией – нетПо состоянию на 7:30 28 марта в Курской области больных коронавирусной инфекцией – нетФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По состоянию на 7:30 28 марта в Курской области больных коронавирусной инфекцией – нет. Под медицинским наблюдением в Курской области находятся 317 человек, из них 22 с признаками ОРВИ в инфекционной больнице и 295 на самоизоляции. Снято с наблюдения 146 человек.

В режим повышенной готовности, действующий в регионе, внесены изменения. В дополнение к ранее установленным запретам с 28 марта по 12 апреля добавлено еще несколько.

С сегодняшнего дня не работают объекты розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, а также корма для животных. Предпринимателям, рестораторам рекомендовано наладить работу по доставке товаров на дом, принимая заказы через интернет или по телефонам.

Закрыты салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные кабинеты, парикмахерские, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, бассейны и другие учреждения, в которых оказываются подобные услуги.

Временно приостанавливается оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной или неотложной помощи. Жителям рекомендуют с 28 марта по 12 апреля воздержаться от посещения религиозных объектов и парка Боева дача. Временно закрылись санатории.

Мэр Курска Виктор Карамышев обратился к курянам с просьбой оставаться дома в нерабочую неделю из-за распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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