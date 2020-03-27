Из-за коронавируса отменяют часть поездов, которые проходят через Курск
Компания РЖД сообщила об отмене ряда поездов дальнего следования или сокращения частоты их курсирования по территории России. Мера связана со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, заявили в РЖД.
Отменено курсирование поезда №095/096 «Москва – Кривой Рог – Днепропетровск – Кривой Рог – Москва».
Переведен на сокращенный маршрут поезд №360/359 «Калининград – Адлер – Калининград». Он будет осуществлять перевозку пассажиров по прежнему расписанию, но по маршруту «Смоленск – Адлер».
С 16 мая по 1 июня отменяется курсирование поезда № 100/99 «Белгород – Москва – Белгород».
Ранее было приостановлено курсирование прямых рейсов между Россией и странами Европы. Новые изменения коснутся 31 поезда, в их числе и проходящие по территории Курской области. Сообщается, что изменения в расписании буду действовать до особых указаний.
Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.
В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».
В стране и в регионе работают "полезные телефоны" по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU