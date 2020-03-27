2020-03-27T14:59:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса отменяют часть поездов, которые проходят через Курск

В частности это составы, которые идут в столицу
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам не советуют выезжать за пределы регионаКурянам не советуют выезжать за пределы регионаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Компания РЖД сообщила об отмене ряда поездов дальнего следования или сокращения частоты их курсирования по территории России. Мера связана со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, заявили в РЖД.

Отменено курсирование поезда №095/096 «Москва – Кривой Рог – Днепропетровск – Кривой Рог – Москва».

Переведен на сокращенный маршрут поезд №360/359 «КалининградАдлер – Калининград». Он будет осуществлять перевозку пассажиров по прежнему расписанию, но по маршруту «Смоленск – Адлер».

С 16 мая по 1 июня отменяется курсирование поезда № 100/99 «Белгород – Москва – Белгород».

Ранее было приостановлено курсирование прямых рейсов между Россией и странами Европы. Новые изменения коснутся 31 поезда, в их числе и проходящие по территории Курской области. Сообщается, что изменения в расписании буду действовать до особых указаний.

Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.

В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

В стране и в регионе работают "полезные телефоны" по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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