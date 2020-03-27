Из-за коронавируса в Курской области перенесли сроки сдачи ЕГЭ
В администрации региона обсудили вопрос сдачи ЕГЭ.
- Из-за ситуации с коронавирусом сроки досрочной сдачи экзаменов перенесены. В регионе досрочно сдать ЕГЭ планировали 136 человек по 12 предметам. Даты экзаменов назначили на более поздний срок, - сообщили в администрации региона.
Также на заседании затронули тему распространения коронавирусной инфекции.
Как рассказала и.о. мэра Курска Наталия Бастрикова, в городе выполняются все мероприятия, которые предусмотрены распоряжением о введении режима повышенной готовности.
- Аналогичные правовые акты приняты в областном центре. Со вчерашнего дня осуществляем мониторинг закрытия точек общественного питания, развлекательных учреждений, фитнес-центров и др. Все предприниматели и собственники заведений с пониманием относятся к сложившейся ситуации и выполняют распоряжение, - подчеркнула она.
Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.
В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».
В стране и в регионе работают "полезные телефоны" по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU