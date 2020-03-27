2020-03-27T14:20:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Курской области перенесли сроки сдачи ЕГЭ

Это касается тех, кто собирался сдавать экзамены досрочно
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе досрочно сдать ЕГЭ планировали 136 человекВ регионе досрочно сдать ЕГЭ планировали 136 человекФото: Светлана ВОЛКОВА
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В администрации региона обсудили вопрос сдачи ЕГЭ.

- Из-за ситуации с коронавирусом сроки досрочной сдачи экзаменов перенесены. В регионе досрочно сдать ЕГЭ планировали 136 человек по 12 предметам. Даты экзаменов назначили на более поздний срок, - сообщили в администрации региона.

Также на заседании затронули тему распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказала и.о. мэра Курска Наталия Бастрикова, в городе выполняются все мероприятия, которые предусмотрены распоряжением о введении режима повышенной готовности.

- Аналогичные правовые акты приняты в областном центре. Со вчерашнего дня осуществляем мониторинг закрытия точек общественного питания, развлекательных учреждений, фитнес-центров и др. Все предприниматели и собственники заведений с пониманием относятся к сложившейся ситуации и выполняют распоряжение, - подчеркнула она.

Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.

В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

В стране и в регионе работают "полезные телефоны" по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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