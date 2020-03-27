2020-03-27T14:13:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: приостановлена работа санаториев

Все, кто сейчас находится на оздоровлении, продолжат лечение
Ольга ДАНИЛОВА
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Вопросы о санаторно-курортном лечении льготников можно задать по телефонуВопросы о санаторно-курортном лечении льготников можно задать по телефонуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина с 28 марта до 1 июня приостанавливается работа санаториев и центров реабилитации, в связи с этим путевки льготным категориям граждан и пострадавшим на производстве временно выдаваться не будут.

- Это не означает, что граждане теряют право на оздоровление, - отмечает заместитель управляющего Курским региональным отделением ФСС РФ Ирина Орешко. - Все, кто в настоящее время находится в санаториях, продолжат лечение. Тем, кто имеет путевку на руках, сдавать ее не нужно. О сроках заезда в этом случае будет сообщено дополнительно. Как только ограничительные меры будут сняты, работа по обеспечению санаторно-курортным лечением продолжится в штатном режиме.

Все вопросы о санаторно-курортном лечении льготных категорий можно задать по телефону (4712) 72-23-67, пострадавших на производстве - (4712) 72-23-54.

Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.

В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

В стране и в регионе работают "полезные телефоны" по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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