Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: приостановлена работа санаториев
Согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина с 28 марта до 1 июня приостанавливается работа санаториев и центров реабилитации, в связи с этим путевки льготным категориям граждан и пострадавшим на производстве временно выдаваться не будут.
- Это не означает, что граждане теряют право на оздоровление, - отмечает заместитель управляющего Курским региональным отделением ФСС РФ Ирина Орешко. - Все, кто в настоящее время находится в санаториях, продолжат лечение. Тем, кто имеет путевку на руках, сдавать ее не нужно. О сроках заезда в этом случае будет сообщено дополнительно. Как только ограничительные меры будут сняты, работа по обеспечению санаторно-курортным лечением продолжится в штатном режиме.
Все вопросы о санаторно-курортном лечении льготных категорий можно задать по телефону (4712) 72-23-67, пострадавших на производстве - (4712) 72-23-54.
Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.
В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».
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ИСТОЧНИК KP.RU