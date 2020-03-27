2020-03-27T12:04:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курске в мобильных комплексах на коронавирус обследовали 120 человек

Пройти обследование можно по желанию
Ольга ДАНИЛОВА
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Мобильные комплексы работают на Театральной площадиМобильные комплексы работают на Театральной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В мобильных комплексах на Театральной площади продолжается тестирование курян на наличие коронавируса. За два дня обследовано 120 человек. Все результаты отрицательные. По данным на 27 марта под медицинским наблюдением на дому - 305 человек. В инфекционной больнице им. Семашко находятся на обсервации два человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 18 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные.

Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.

В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

В стране и в регионе работают "полезные телефоны" по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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