2020-03-27T11:11:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: УК обязали обрабатывать лифты антисептиками

Из-за карантина по коронавирусу собрания жильцов будут проводить в заочной форме
Ольга ДАНИЛОВА
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Сотрудников УК обязали обеспечить антибактериальными средствами, масками и бахиламиСотрудников УК обязали обеспечить антибактериальными средствами, масками и бахиламиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Из-за режима повышенной готовности по коронавирусу Госжилинспекция Курской области подготовила рекомендации для региональных управляющих компаний и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

- В документе предлагают проводить общие собрания жильцов только в заочной форме. Все необходимые работы в многоквартирных домах обязаны проводить сотрудники УК, обеспеченные антибактериальными средствами, масками и бахилами. При уборке в лифтах должны использоваться антисептики, подъезды регулярно проветриваться, - рассказали в администрации региона.

Информация о мерах профилактики вирусных заболеваний будет доступна всем жильцам многоэтажек: ее разместят на досках объявлений или на сайтах обслуживающих компаний.

Обращаться в областную Госжилинспекцию советуют через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ, направляя заявление в электронном виде (https://dom.gosuslugi.ru), - для этого необходимо быть зарегистрированным в ЕСИА; либо почтовым отправлением по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. За разъяснением по возникшим вопросам можно обратиться также по номеру телефона горячей линии: 8(4712) 74-70-42.

Напомним, из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.

В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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