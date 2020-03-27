В Курске из-за коронавируса грязные автобусы стали отправлять на дезинфекцию

27 Март 2020 2020-03-27T09:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Департамент пассажирского транспорта Курска продолжает выездные проверки по контролю за санитарным состоянием транспорта, проведением дезинфицирующей обработки, наличием дезинфицирующих веществ, сообщают в мэрии города. Также проверяют наличие и работу платежных терминалов - во многих маршрутках из-за снижения пассажиропотока из-за коронавируса водители отказывались принимать безналичную оплату, ссылаясь на поломки терминалов.

26 марат специалисты департамента выборочно проверили 110 транспортных средств. Выявленные замечания устранялись на месте, восемь транспортных средств отправились на повторную мойку и обработку.

По данным оперативного штаба в Курской области ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией не выявлено. Под медицинским наблюдением находится 311 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Медицинское наблюдение снято с 119 человек.

Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.

В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

ИСТОЧНИК KP.RU