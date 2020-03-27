2020-03-27T09:17:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин по коронавирусу: "полезные телефоны" на все случаи жизни

В Курске продолжается карантин по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе действует режим повышенной готовностиВ регионе действует режим повышенной готовностиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Задать вопросы о ситуации с коронавирусом, способах профилактики заболевания, порядке действий при оформлении электронных листков нетрудоспособности можно по телефонам горячих линий, работающих в России, Курской области и Курске:

- единая горячая линия (бесплатный звонок по всей территории РФ) – 8-800-2000-112;

- единый консультационный центр Роспотребнадзора (бесплатный звонок по всей территории РФ) – 8-800-555-49-43;

- горячая линия Федеральной службы по труду и занятости (бесплатный звонок по всей территории РФ) – 8-800-707-88-41;

- волонтерская помощь (бесплатный звонок по всей территории РФ) – 8-800-200-34-11 – ОНФ в рамках волонтерских штабов круглосуточно принимает заявки на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости пожилым и маломобильным гражданам;

- горячая линия управления Роспотребнадзора по Курской области – 58-71-86;

- горячая линия ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница им. Н.А. Семашко» - 32-43-19, 8-920-727-06-89;

- горячая линия комитета здравоохранения Курской области - 51-04-70 (понедельник – пятница с 8.00до 19.00, суббота-воскресение – с 9.00 до 18.00) – специалисты ответят на вопросы о централизованном обеспечении дистанционной выдачи и оформлении электронных листков нетрудоспособности

- горячая линия комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области – 70-23-28 (понедельник – пятница с 9.00 до 18.00) – специалисты ответят на вопросы, связанные с социальным обслуживанием. Пенсионеры могут оставить заявку на доставку медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости;

- горячая линия комитета образования города Курска по дошкольному образованию – 70-14-59

- по вопросам работы городских школ – 58-54-81.

По данным оперативного штаба на 15:30 26 марта, в Курской области ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией не выявлено. Под медицинским наблюдением находится 311 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Медицинское наблюдение снято с 119 человек.

Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.

В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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