2020-03-26T19:47:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: закрываются кафе и рестораны

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса
Яна ШЕЛЕСТ
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218 точек общепита уже приостановили свою деятельность218 точек общепита уже приостановили свою деятельность
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В соответствии с распоряжением губернатора Романа Старовойта, на днях был введен режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса. 26 марта предприятия общественного питания временно должны были приостановить свою работу.

Руководители городской администрации вместе с полицейскими провели рейд по контролю за исполнением нормативного акта. В ходе проверки было установлено, что 218 точек общепита уже приостановили свою деятельность. Временно закрылись и развлекательные центры.

По данным оперативного штаба на 15:30 26 марта, в Курской области ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией не выявлено. Под медицинским наблюдением находится 311 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Медицинское наблюдение снято с 119 человек.

Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.

В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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