Детские сады в Курске работают в штатном режиме

19 Март 2020 2020-03-19T21:35:16+03:00

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Заместитель главы администрации города Курска Владимир Гребенкин посетил два детских сада. В детсад № 135 записано более 200 детей. В каждой группе установлено оборудование для кварцевания. Обработка помещений проводится ежедневно. Пока дети на прогулке технический персонал проветривает комнаты и проводит влажную уборку.

Каждое утро медсестра измеряет температуру детям и педагогам. На случай выявления инфекции в медицинском блоке оборудован изолятор, где имеется отдельный вход, куда может подъехать карета скорой помощи. Для персонала во всех группах предусмотрено хозяйственное мыло, имеется и дезраствор для обработки рук, у каждого ребенка есть отдельное полотенце.

В списках детского сада № 10 более 400 детей. Профилактике вирусных заболеваний в учреждении также уделяется большое внимание. В помещениях размещены памятки для родителей и понятные для детей картинки, рассказывающие о том, почему важно мыть руки и как себя вести при первых симптомах гриппа, ОРВИ или коронавируса. Дезинфекция и проветривание также выполняются по графику.

«Ограничивать посещение детских садов нет необходимости, поскольку такие детские коллективы являются наиболее изолированными и защищенными, - отметил Владимир Гребенкин. — Дети в детских садах проводят время в помещениях своих групп и не контактируют с большим числом людей. Рекомендаций по поводу приостановки деятельности дошкольных образовательных организаций нет. Это связано, в том числе и с тем, что коронавирусной инфекции наиболее подвержены люди старшего поколения».

Как «КП» сообщала ранее, курские школьники досрочно ушли на весенние каникулы, которые продлятся как минимум до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU