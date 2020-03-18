Курские школьники уходят на каникулы с 19 марта
В Курской области принимаются все необходимые меры по нераспространению коронавирусной инфекции.
«С 19 марта все школьники уходят на каникулы до 12 апреля (с возможностью продления)», - сообщил глава региона Роман Старовойт в соцсетях.
Организациям высшего и среднего профессионального образования рекомендовано усилить меры дезинфекции, перевести студентов на дистанционное обучение с выездом учащихся из общежитий домой. В детских садах измеряется температура у всех детей, принимаются повышенные меры дезинфекции.
Как «КП» сообщала ранее, сегодня утром двоих курян госпитализировали в Семашко с подозрением на контакт с больным коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU