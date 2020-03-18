2020-03-18T12:09:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Курские школьники уходят на каникулы с 19 марта

Дети будут отдыхать до 12 апреля
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Детей отпустили как минимум до 12 апреляДетей отпустили как минимум до 12 апреляФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В Курской области принимаются все необходимые меры по нераспространению коронавирусной инфекции.

«С 19 марта все школьники уходят на каникулы до 12 апреля (с возможностью продления)», - сообщил глава региона Роман Старовойт в соцсетях.

Организациям высшего и среднего профессионального образования рекомендовано усилить меры дезинфекции, перевести студентов на дистанционное обучение с выездом учащихся из общежитий домой. В детских садах измеряется температура у всех детей, принимаются повышенные меры дезинфекции.

Как «КП» сообщала ранее, сегодня утром двоих курян госпитализировали в Семашко с подозрением на контакт с больным коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курские школьники уходят на каникулы с 19 марта
Несмотря на коронавирус, в Курске кинотеатры работают в обычном режиме
Двоих курян госпитализировали с подозрением на контакт с больным коронавирусом
Курянка взыскала с государства 46 тысяч рублей, потраченные на медизделия для ребенка-инвалида
В Курской области горит сухая трава
Под Курском 20 человек тушили пожар в жилом доме
В Курске открылась школа юных инноваторов
Двух курян, у которых было подозрение на коронавирус, выписали из больницы
В Курской области стартует профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»
Курянка заплатила около двух миллионов, чтобы вернуть арестованный «Мерседес»
Курян приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Я люблю тебя, жизнь!»
Под Курском построят культурно-духовный центр Даниила Гранина
У курян город отбирает землю под тротуар
Курянин убил знакомого несколькими ударами ножа
Из больницы выписывают двоих курян, у которых не подтвердился коронавирус