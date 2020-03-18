2020-03-18T11:31:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Двоих курян госпитализировали с подозрением на контакт с больным коронавирусом

Всего под наблюдением находятся 58 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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По состоянию на 9.00 в Курской области не выявлено ни одного заболевшегоПо состоянию на 9.00 в Курской области не выявлено ни одного заболевшегоФото: Из архива "КП"
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По состоянию на 9.00 в Курской области не выявлено ни одного заболевшего. Под наблюдением находятся 58 человек, прибывших из стран, где отмечены вспышки заболевания.

45 человек уже сняты с медицинского наблюдения, тесты на инфекцию показали отрицательные результаты. В Семашко сегодня госпитализированы два человека с подозрением на контакт с больным новой короновирусной инфекцией.

Двое курян, у которых был прямой контакт с заболевшей жительницей Белгородской области, выписаны из инфекционной больницы имени Семашко, где они находились под наблюдением. Им трижды был сделан анализ на коронавирусную инфекцию, он отрицательный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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