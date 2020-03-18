Двоих курян госпитализировали с подозрением на контакт с больным коронавирусом
По состоянию на 9.00 в Курской области не выявлено ни одного заболевшего. Под наблюдением находятся 58 человек, прибывших из стран, где отмечены вспышки заболевания.
45 человек уже сняты с медицинского наблюдения, тесты на инфекцию показали отрицательные результаты. В Семашко сегодня госпитализированы два человека с подозрением на контакт с больным новой короновирусной инфекцией.
Двое курян, у которых был прямой контакт с заболевшей жительницей Белгородской области, выписаны из инфекционной больницы имени Семашко, где они находились под наблюдением. Им трижды был сделан анализ на коронавирусную инфекцию, он отрицательный.
ИСТОЧНИК KP.RU