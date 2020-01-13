Курский рапирист завоевал золото в Братиславе

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:45:45+03:00

Темур Алоян стал лучшим на этапе Европейского кадетского цикла

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Российские рапиристы-кадеты первенствовали в столице Словакии.

Лучшей среди 33 команд на этапе Европейского кадетского цикла в Братиславе стала российская команда, за которую выступали Иван Булыга, Захар Козлов, Дмитрий Осипов и курянин Темур Алоян. Нашему земляку, Темуру Алояну, удалось завоевать золотую медаль этапа Европейского кадетского цикла.

Как ранее сообщала "КП", сразу две курские команды, составленные из юных курских регбистов, вернулись с черноморского побережья с наградами турнира «Рождественский овал».

Самые юные ребята (2008-2010 года рождения) стали победителями, а их старшие товарищи (2004-2005 года рождения) – серебряными призерами. В финале курские парни уступили хозяевам соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU