Юные курские регбисты в Сочи получили награды
В финале куряне уступили хозяевам
Юные куряне вернулись с наградамиФото: предоставлено пресс-службой
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Сразу две курские команды, составленные из юных курских регбистов, вернулись с черноморского побережья с наградами турнира «Рождественский овал».
Самые юные ребята (2008-2010 года рождения) стали победителями, а их старшие товарищи (2004-2005 года рождения) – серебряными призерами. В финале курские парни уступили хозяевам соревнований.
Помимо курян в Сочи выступали регбисты из Дагомыса, Усть-Лабинска, Ростова, Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU