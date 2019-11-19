2019-11-19T09:54:49+03:00
Общество

Мираторг помогает увековечивать память героев

Накануне был восстановлен мемориал в Хомутовском районе, теперь работы начнутся в Поныровском
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Агрохолдинг и администрация области подписали меморандум совместных действий по охране мемориального статуса отдельных территорий района. Компания поддержит патриотическую программу по увековечиванию памяти героев Красной Армии и сохранению мемориалов Великой Отечественной войны на территории муниципалитета.

"Мираторг" - ведущий инвестор и работодатель в агропромышленном секторе Курской области. В рамках политики социальной ответственности компания системно помогает в решении острых проблем жителей, поддерживает сохранение исторического и культурного наследия в регионах деятельности.

На территории Поныровского района проходили ожесточённые бои советских войск Центрального фронта под командованием маршала К.К. Рокоссовского против немецких войск. Бои вошли в историю как сражение на северном фасе Курской дуги. «Мираторг» принял решение оказать помощь в сохранении исторического наследия и подписал меморандум по охране мемориального статуса отдельных территорий Поныровского района. Документ предусматривает совместную работу холдинга, администраций области и муниципального образования, отрядов Центра «Поиск». Также компания берет на себя обязательства по реставрации братской могилы в селе Ольховатка и благоустройству прилегающей территории и подъездных путей. В настоящее время продолжается подготовка необходимой разрешительной документации для дальнейшего строительства комплекса вблизи н. п. Становое, пока же компания приступит к консервации объекта.

- Меморандум совместных действий, подписанный нашей компанией, - очередной шаг социально ориентированной работы холдинга. «Мираторг» - не только лидер по производственным показателям и созданию высокооплачиваемых рабочих мест, но и пример для многих других компаний в системном и чутком подходе к проблемам населения. Это и масштабная патриотическая программа, и озеленение территорий, и работа по обеспечению и соблюдению всех санитарных и экологических норм на предприятиях холдинга, - отметили в пресс-службе АПХ «Мираторг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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