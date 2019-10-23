2019-10-23T18:00:23+03:00
Общество

24 октября в центре Курска пройдут учения

С 7.00 до 15.00 будет ограничено движение транспорта
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В центре перекроют несколько улицВ центре перекроют несколько улицФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

24 октября в Курске проведут командно-штабное антитеррористическое учение «Метель-2019». С 7.00 до 15.00 будет ограничено движение автомобильного транспорта по улицам Школьной, Кавказской, К. Маркса (в районе медико- фармацевтического колледжа), Ломакина, а также по улице Челюскинцев от ее пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Блинова. Курян и гостей города просят с пониманием отнеситесь к возможным неудобствам.

18 октября в курском пансионате для ветеранов войны и труда состоялись пожарно-тактические учения. Службы экстренного реагирования совместно с администрацией учреждения отработали свои действия во время пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курские археологи нашли золотой клад конца XIX – начала XX веков
В курском драмтеатре показали гастрольный спектакль
Курские полицейские изъяли более трех килограммов наркотиков
Житель Курска перевел мошенникам 900 тысяч рублей
В Курской области отремонтируют несколько поликлиник
Под Курском нашли боевой артснаряд
12 курских проектов получили господдержку
В Курске несколько улиц останутся без горячей воды и отопления
В Курской области разыскивают мужчину, напавшего с ножом на двух девушек
В Курске на отлов собак выделят дополнительные средства
В Курской области разрешат использовать школьные автобусы для перевозки детей на мероприятия
Под Курском сгорел «Мерседес-Бенс»
В курском МЧС опровергли информацию об облаке угарного газа
Директор курского интерната отправлял больных на хозработы
«Мираторг» в Курской области реализует экологический проект по озеленению территорий
Жители Курска опять жалуются на неприятный запах
В курском драмтеатре работает выставка из фондов галереи АЯ
Под Курском загорелась «Шкода»