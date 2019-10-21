В курском пансионате для ветеранов прошли учения
В курском пансионате «Сосновый бор» состоялись пожарно-тактические учения. Службы экстренного реагирования совместно с администрацией учреждения отработали свои действия во время пожара.
Перед учениями провели инструктажФото: ГУ МЧС России по Курской области.
В пансионате круглосуточно находятся 100 человек, 44 из них относятся к категории маломобильных граждан. Перед запуском системы оповещения о пожаре с персоналом провели инструктаж.
Учения прошли достаточно оперативноФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Проживающие после срабатывания сигнализации начали оперативно выходить из своих комнат. А тем временем приехали пожарные, которые провели разведку и вынесли на носилках из здания условно пострадавшую женщину, которая с трудом передвигалась.
Пожарно-тактические учения прошли достаточно оперативно, в тесном взаимодействии огнеборцев и администрации персонала. Подобные учения и тренировки, сопровождаемые обучением являются надежной гарантией безопасности курян, находящихся в социальных учреждениях.
ИСТОЧНИК KP.RU