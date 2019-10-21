2019-10-21T11:21:49+03:00
Общество

24 октября в Курске перекроют движение

В городе пройдут антитеррористические учения
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С 7.00 до 15.00 будет ограничено движение автомобильного транспортаС 7.00 до 15.00 будет ограничено движение автомобильного транспортаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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24 октября в Курске проведут командно-штабное антитеррористическое учение «Метель-2019». С 7.00 до 15.00 будет ограничено движение автомобильного транспорта по улицам Школьной, Кавказской, К. Маркса (в районе медико- фармацевтического колледжа), Ломакина, а также по улице Челюскинцев от ее пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Блинова. Курян и гостей города просят с пониманием отнеситесь к возможным неудобствам.

18 октября в курском пансионате для ветеранов войны и труда состоялись пожарно-тактические учения. Службы экстренного реагирования совместно с администрацией учреждения отработали свои действия во время пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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