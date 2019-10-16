В Курске на зиму отключили музыкальный фонтан

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-16T09:41:17+03:00

На Театральной площади начнется подготовка к Новому году

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15 октября в Курске на Театральной площади состоялось торжественное закрытие светомузыкального фонтана. Свою работу он возобновит только весной. А на Театральной площади начнется подготовка к Новому году, она станет одним из центров рождественских праздников.

Напомним, светомузыкальный фонтан на Театральной площади Курска открылся 28 сентября, в День города. В честь открытия также состоялось красочное шоу, на которое пришли полюбоваться куряне и гости города.

Диаметр чаши фонтана составляет 16 метров. Конструкция оснащена проекционными установками: лазерным и видеооборудованием. Фонтан имеет десять контуров водных фигур с подсветкой (пенные струи, туман, спираль и т.д.) и пять режимов работы: детский игровой, статический, два динамических режима и музыкальный.

Ранее сообщалось, что фонтан будет работать до наступления холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU