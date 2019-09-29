2019-09-29T12:25:59+03:00
Общество

В Курске заработал светомузыкальный фонтан на Театральной площади

Реконструированный объект запустили во время празднования Дня города
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба администрации Курской области.фото: пресс-служба администрации Курской области.
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Открытие светомузыкального фонтана на Театральной площади прошло в Курске 28 сентября. Яркое представление провели как одно из мероприятий празднования Дня города. Фотографии этого красочного события опубликовала пресс-служба областной администрации.

фото: пресс-служба администрации Курской области.

фото: пресс-служба администрации Курской области.

Напомним, диаметр чаши отреставрированного фонтана составляет 16 м. Конструкция оснащена проекционными установками: лазерным и видеооборудованием. Также фонтан имеет десять контуров водных фигур с подсветкой (пенные струи, туман, спираль и т.д.) и пять режимов работы: детский игровой, статический, два динамических режима и музыкальный.

фото: пресс-служба администрации Курской области.

фото: пресс-служба администрации Курской области.

СПРАВКА "КП":

Театральная площадь появилась при строительстве здания областного драматического театра в 1983 году. С того момента территорию использовали для проведения культурно-массовых и торговых мероприятий. На площади установлен памятник Александру Пушкину, вокруг которого расположены небольшие газоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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