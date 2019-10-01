Музыкальный фонтан на Театральной площади Курска будет работать до холодов

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-01T16:58:09+03:00

Об этом сообщили в мэрии

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Светомузыкальный фонтан на Театральной площади Курска будет работать с 7.30 до 22.00 до наступления сильных холодов. Светомузыкальное сопровождение будут включать с 18.00 до 22.00. Днем на 30–40 минут фонтан будут отключать для проведения профилактических работ по очистке форсунок.

Напомним, что светомузыкальный фонтан на Театральной площади Курска открылся 28 сентября, в День города. Диаметр чаши фонтана составляет 16 метров. Конструкция оснащена проекционными установками: лазерным и видеооборудованием.

Также фонтан имеет десять контуров водных фигур с подсветкой (пенные струи, туман, спираль и т.д.) и пять режимов работы: детский игровой, статический, два динамических режима и музыкальный.

ИСТОЧНИК KP.RU