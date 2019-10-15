Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Сбербанк является мировым лидером в данной индустрии. В ряде городов доля оплаты проезда банковскими картами уже превышает 30% от общего пассажиропотока. К 2021 году Сбербанк намерен обеспечить возможность безналичной оплаты проезда в транспортных средствах всех городов России с населением свыше 100 тысяч человек, а доля оплат банковскими картами прогнозируется на уровне 50% от всего пассажиропотока
Запуск бесконтактных платежей на транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Клиенты экономят время также благодаря тому, что отсутствует необходимость покупки и пополнения транспортных карт, ведь платеж осуществляется прямо с банковского счета.
Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.
- Мы намерены и дальше наращивать количество городов, в которых будет доступна оплата проезда с помощью банковской карты – уже в 2020 году их число достигнет 150. Благодаря сервису бесконтактной оплаты наши клиенты смогут экономить не только время, но и средства, в периоды разнообразных акций у них будет возможность получать дополнительные скидки, - рассказала заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова.
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ИСТОЧНИК KP.RU