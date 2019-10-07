2019-10-07T11:40:39+03:00
Недвижимость

В Курске на Ленина прорвало теплосеть

Проезжую часть залило кипятком
Яна ШЕЛЕСТ
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Работы завершат в ближайшее времяРаботы завершат в ближайшее время
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Сегодня утром в Курске на улице Ленина на теплосетях в результате внешней коррозии образовался свищ. Как следствие, часть воды вытекла на проезжую часть, из-за низкой температуры наружного воздуха образовался пар. На место аварии выехали специалисты "Квадры".

«Работы будут завершены в ближайшее время. Ситуация находится на контроле Администрации города Курска», - сообщили в мэрии.

Напомним, что с 7 октября в жилых домах Курска, а также на предприятиях и организациях обещали дать тепло. В объектах социальной сферы: здравоохранения, образования, а также в военных комиссариатах отопление включили с 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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