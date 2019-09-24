Когда включат отопление в Курске в 2019 году: отопительный сезон начнется с соцучреждений
В Курске отопительный сезон стартует 25 сентября
В многоэтажках пока будет холодноФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с ожидаемым понижением среднесуточной температуры воздуха в администрации Курска принято решение начать отопительный сезон для потребителей социальной сферы, сообщили в мэрии.
Тепло первыми получат объекты соцсферы: здравоохранения, образования, военные комиссариаты. Подачу тепла начнут уже с 25 сентября.
В жилых домах потеплеет позже - конкретная дата пока не названа.
ИСТОЧНИК KP.RU