Когда включат отопление в Курске в 2019 году: отопительный сезон начнется с соцучреждений

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-24T17:16:25+03:00

В многоэтажках пока будет холодно Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В связи с ожидаемым понижением среднесуточной температуры воздуха в администрации Курска принято решение начать отопительный сезон для потребителей социальной сферы, сообщили в мэрии.

Тепло первыми получат объекты соцсферы: здравоохранения, образования, военные комиссариаты. Подачу тепла начнут уже с 25 сентября.

В жилых домах потеплеет позже - конкретная дата пока не названа.

ИСТОЧНИК KP.RU