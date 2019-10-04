7 октября в Курске включат отопление
Тепло будут подавать поэтапно
Тепло будут подавать поэтапноФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха ниже восьми градусов, а также согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах города Курска, в мэрии приняли решение о начале отопительного сезона.
С 7 октября жилищный фонд, а также предприятия и организации различных форм собственности начнут поэтапно подключать к теплу.
В объектах социальной сферы: здравоохранения, образования, а также в военных комиссариатах отопление включили с 25 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU