2019-10-04T13:00:19+03:00
Недвижимость

7 октября в Курске включат отопление

Тепло будут подавать поэтапно
Яна ШЕЛЕСТ
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Тепло будут подавать поэтапноТепло будут подавать поэтапноФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха ниже восьми градусов, а также согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах города Курска, в мэрии приняли решение о начале отопительного сезона.

С 7 октября жилищный фонд, а также предприятия и организации различных форм собственности начнут поэтапно подключать к теплу.

В объектах социальной сферы: здравоохранения, образования, а также в военных комиссариатах отопление включили с 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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