В Курске пройдет «Турнир мудрых»

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-02T17:26:26+03:00

В программе - творческие состязания команд округов города и «серебряных волонтеров» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Он состоится 4 октября в 12.00 в центре досуга «Юность»

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4 октября в 12.00 в центре досуга «Юность» в рамках декады пожилых людей состоится праздничное мероприятие «Турнир мудрых». В программе - творческие состязания команд округов города и «серебряных волонтеров», бесплатный показ художественного фильма «Домовой». Вход свободный.

Декада пожилых людей стартовала 1 октября. В ее рамках в Курске проходит множество культурных и благотворительных мероприятий. 1 октября в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова прошел литературно-музыкальный вечер «В книжном вальсе листопада». В Манеже для курян серебряного возраста выступил оркестр регионального управления Росгвардии.

2 октября в Курской областной государственной филармонии на улице Перекальского состоялось торжественное открытие городской декады пожилых людей. Для курян элегантного возраста приготовили праздничный концерт с участием артистов филармонии.

В рамках декады пожилого человека Городская молодежная биржа труда Курска проводит традиционную добровольческую акцию «Добро с доставкой на дом». Волонтеры помогают одиноким ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам и инвалидам - благоустраивают приусадебные участки, приводят в порядок дворовые территории, делают в доме уборку и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU