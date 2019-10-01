2019-10-01T18:02:40+03:00
Общество

В Центральной городской библиотеке Курска прошел музыкальный вечер

Мероприятие состоялось в рамках декады пожилых людей
Яна ШЕЛЕСТ
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Музыкальный вечер в рамках декады пожилого человека.Яна ШЕЛЕСТ

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В читальном зале прозвучали поэтические строки и музыкальные номера Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В читальном зале прозвучали поэтические строки и музыкальные номераФото: Яна ШЕЛЕСТ

1 октября в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова прошел литературно-музыкальный вечер «В книжном вальсе листопада». Мероприятие состоялось в рамках декады пожилых людей.

Участники поделились воспоминаниями во время душевного чаепития Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Участники поделились воспоминаниями во время душевного чаепитияФото: Яна ШЕЛЕСТ

В читальном зале прозвучали поэтические строки и музыкальные номера. Куряне старшего поколения рассказали интересные истории из жизни и о секретах своей молодости. В исполнении курских литераторов прозвучали стихи и песни. Собравшиеся также приняли участие в увлекательных конкурсах и викторинах, поделились воспоминаниями во время душевного чаепития.

В зале работала книжно-иллюстративная экспозиция Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В зале работала книжно-иллюстративная экспозицияФото: Яна ШЕЛЕСТ

В зале работала книжно-иллюстративная экспозиция «Книги трех поколений», на которой были представлены лучшие классические произведения из фонда Централизованной системы библиотек города Курска.

В исполнении курских литераторов прозвучали стихи и песни Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В исполнении курских литераторов прозвучали стихи и песниФото: Яна ШЕЛЕСТ

Напомним, 1 октября в Курске стартовала Декада пожилого человека. В ее рамках в городе пройдет множество мероприятий. 2 октября в 15.00 в Курской областной государственной филармонии на улице Перекальского состоится торжественное открытие городской декады пожилых людей. Для курян элегантного возраста приготовили праздничный концерт с участием артистов филармонии. Приглашаются все желающие.

2 октября в 17:00 в концертно-творческом центре «Звездный» состоится танцевальный вечер. Для гостей выступит духовой оркестр. Музыкальные программы для пожилых людей здесь будут проходить каждую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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