В курской филармонии состоится открытие Декады пожилых людей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-01T11:47:09+03:00

В рамках декады в Курске пройдет множество праздничных и благотворительных мероприятий Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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2 октября в 15.00 в Курской областной государственной филармонии на улице Перекальского состоится торжественное открытие городской декады пожилых людей. Для курян элегантного возраста приготовили праздничный концерт с участием артистов филармонии. Приглашаются все желающие.

В рамках декады в Курске пройдет множество праздничных и благотворительных мероприятий. Пожилым и одиноким людям волонтеры помогут заготовить дрова, доставить топливо, отремонтируют жилье, наведут порядок на приусадебных участках.

1 октября в 14:30 в арт-пространстве «Луна» в Манеже оркестр регионального управления Росгвардии проведет музыкальный вечер для людей элегантного возраста.

2 октября в 17:00 в концертно-творческом центре «Звездный» состоится танцевальный вечер. Для гостей выступит духовой оркестр. Музыкальные программы для пожилых людей здесь будут проходить каждую среду.

1 октября в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова на улице К. Маркса, 23 состоится литературно-музыкальный вечер «В книжном вальсе листопада».

3 октября в 12.00 в Центральной городской детской библиотеке на улице К. Либкнехта,2 пройдет тематическая программа «Бабули и дедули в любимой литературе». Гостей праздника ожидает множество сюрпризов и поздравлений, викторины и конкурсы. Прекрасным подарком любимым бабушкам и дедушкам станет мини-спектакль «Бабушки и внуки», подготовленный юными артистами кукольного театра «Тик-так».

3 октября в 17.00 в Культурном центре семейного чтения и досуга на проспекте Дружбы, 18 состоится поэтический ретро-вечер «С любовью каждая строка». Участниками встречи станут курские писатели и поэты.

8 октября пройдет день правового просвещения для лиц пожилого возраста «Законодательство в вопросах и ответах». Куряне получат информацию по различным вопросам: «Какие льготы предоставляет пенсионерам государство», «Основные вопросы защиты прав потребителей» и др.

Единый день правового просвещения для лиц пожилого возраста пройдет в городских библиотеках:

в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова (ул. К. Маркса, 23);

в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара (Магистральный пр-д,17);

в библиотеке № 6 (ул. Парковая, 3-а);

в библиотеке № 7 (ул. Гагарина, 4);

в библиотеке № 14 (ул. Школьная, 5/16).

ИСТОЧНИК KP.RU