В Курске пройдет акция «Добро с доставкой на дом»

СЕГОДНЯ 18:10 2019-10-01T18:10:41+03:00

В акции примут участие студенты курских вузов и волонтеры

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В рамках декады пожилого человека Городская молодежная биржа труда Курска проводит традиционную добровольческую акцию «Добро с доставкой на дом».

В акции примут участие студенты курских вузов и волонтеры общественных молодежных организаций. Добровольцы помогут одиноким ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам и инвалидам - благоустроят приусадебные участки, приведут в порядок дворовые территории, сделают в доме уборку и т.д.

Очередной этап акции состоится 2 октября. Активисты объединенного молодежного центра «Монолит» окажут помощь Людмиле Александровне Лосевой, проживающей по ул. Бойцов 9-й дивизии, - приведут в порядок подворье и участок перед домом курянки.

ИСТОЧНИК KP.RU