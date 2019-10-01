В Курске пройдет акция «Добро с доставкой на дом»
В рамках декады пожилого человека Городская молодежная биржа труда Курска проводит традиционную добровольческую акцию «Добро с доставкой на дом».
В акции примут участие студенты курских вузов и волонтеры общественных молодежных организаций. Добровольцы помогут одиноким ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам и инвалидам - благоустроят приусадебные участки, приведут в порядок дворовые территории, сделают в доме уборку и т.д.
Очередной этап акции состоится 2 октября. Активисты объединенного молодежного центра «Монолит» окажут помощь Людмиле Александровне Лосевой, проживающей по ул. Бойцов 9-й дивизии, - приведут в порядок подворье и участок перед домом курянки.
ИСТОЧНИК KP.RU