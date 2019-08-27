2019-08-27T16:09:32+03:00
Экономика

В Курске на проспекте Дружбы уложили верхний слой асфальта

Через 2-3 недели на него нанесут разметку
Яна ШЕЛЕСТ
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Дорогу в частном секторе на проспекте Дружбы в Курске не могли проложить на протяжении 19 летДорогу в частном секторе на проспекте Дружбы в Курске не могли проложить на протяжении 19 лет
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Рабочие уложили верхний слой высокопрочной щебеночно-мастичной смеси на дорогу по проспекту Дружбы. Протяженность участка – около двух километров. В укладке принимало участие 18 единиц техники. Разметку нанесут чрез две-три недели после укладки асфальта, чтобы из него испарились битумные масла, которые могут придать придать краске темный оттенок.

Напомним, дорогу в частном секторе на проспекте Дружбы в Курске не могли проложить на протяжении 19 лет. Здесь расположено несколько десятков улиц и переулков, выделены участки для многодетных семей. Из-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строились объекты инфраструктуры. Нет магазинов, аптек, не ходит транспорт.

В ноябре прошлого года дело с двинулось с мертвой точки, на строительство дороги выделили федеральные средства. Обустройство дороги ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги. Трехкилометровую магистраль шириной 16 метров делают в два этапа. В этом году заасфальтируют участок от проспекта Дружбы до улицы Просторной. В следующем – проложат дорогу до улицы Сумской. Завершить работы планируется к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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