Умерла девочка, доставленная из Курска в ожоговый центр Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-22T13:16:21+03:00

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Из Нижнего Новгорода пришло печальное известие. К сожалению, доставленную сюда спецбортом МЧС четырехлетнюю девочку, пострадавшую при пожаре в Советском районе, спасти не удалось.

Напомним, страшное ЧП произошло 12 августа. Примерно в шесть часов вечера в поселке имени Ленина, на улице Энгельса загорелся заброшенный сарай. В нем заживо сгорел трехлетний мальчик. Четырехлетнюю девочку буквально вырвали из лап страшного пламени родственники.

Ребенок получил ожоги 65% тела и несколько дней находился в реанимации областной больницы. Курские медики приняли решение транспортировать пострадавшую в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Девочку вывели из состояния ожогового шока и подготовили для перелета спецбортом МЧС.

Ранее в Нижнем Новгороде лечение проходил мальчик из Льгова, который получил химические и термические ожоги из-за неосторожной игры с химикатами. У ребенка было обожжено 70% тела. Сейчас он находится дома, состояние удовлетворительное. Через полгода ребенку рекомендовано пройти лечение у офтальмологов в связи с травмой глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU