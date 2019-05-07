В Курской области 11-летний ребенок получил кислотные ожоги

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-07T10:01:39+03:00

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По сообщению льговского издания «Курьер», трагедия произошла 5 мая вечером. Трое подростков гуляли недалеко от бывшего склада гражданской обороны на улице Березовой в микрорайоне Льгов-2. Мальчишки увидели дыру в заборе, залезли на территорию склада, нашли там старые противогазы и средство для их обработки.

Предположительно, один из подростков залил средство в регенеративный патрон от противогаза. В результате химической реакции произошел выброс кислоты, а затем возгорание. 11-летний парень получил серьезные химические и термические ожоги.

На крики о помощи откликнулись местные жители, они взывали спасателей. Ребенка доставили в ожоговое отделение Курской областной клинической больницы. По факту произошедшего следственные органы начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU