2019-08-13T14:32:18+03:00
Происшествия

Под Курском в огне погиб оставленный без присмотра малыш

Его сестру буквально вырвали из лап пламени
Яна ШЕЛЕСТ
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Дети играли со спичкамиДети играли со спичкамиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Страшное ЧП произошло 12 августа в Советском районе Курской области. Примерно в шесть часов вечера в поселке имени Ленина, на улице Энгельса загорелся заброшенный сарай. В нем заживо сгорел трехлетний мальчик. Четырехлетнюю девочку буквально вырвали из лап страшного пламени родственники.

Все банально, четверо детей – трех, четырех, восьми и 12-ти лет играли без присмотра взрослых в заброшенном сарае. У четырехлетней девочки в руках были спички. Сено вспыхнуло мгновенно.

Сарай сгорел дотла Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сарай сгорел дотлаФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Старшие девочки успели выскочить из объятого огнем сарая. Виновницу буквально вырвали из лап пламени подоспевшие на помощь родственники, она получила сильные ожоги. Но трехлетнего мальчика спасти не удалось. Малыш погиб в огне.

Подоспевшие спасатели пожар оперативно ликвидировали. Сарай сгорел полностью. В общей сложности пожар тушили 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС – шесть человек и две единицы техники. Пострадавшую девочку скорая отвезла в больницу. Ребенок находится в реанимации.

Пожар тушили 16 человек и пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Пожар тушили 16 человек и пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Горшеченский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по факту данного ЧП начал доследственную проверку. Причина смерти мальчика в настоящее время устанавливается. Предварительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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