2019-08-22T11:13:32+03:00
Происшествия

Борт МЧС доставил четырехлетнюю курянку в Нижний Новгород

Девочка получила серьезные ожоги на пожаре
Яна ШЕЛЕСТ
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Весь полет за состоянием ребенка наблюдали врачиВесь полет за состоянием ребенка наблюдали врачиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Борт МЧС России доставил четырехлетнюю девочку, получившую ожоги на пожаре под Курском, в Нижний Новгород. Ребенок пройдет лечение в специализированном ожоговом центре.

Страшное ЧП произошло 12 августа в Советском районе Курской области. Примерно в шесть часов вечера в поселке имени Ленина, на улице Энгельса загорелся заброшенный сарай. В нем заживо сгорел трехлетний мальчик. Четырехлетнюю девочку буквально вырвали из лап страшного пламени родственники.

Ребенок получил ожоги 65% тела и несколько дней находился в реанимации областной больницы. Курские медики приняли решение транспортировать пострадавшую в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Девочку вывели из состояния ожогового шока и подготовили для перелета спецбортом МЧС.

Самолет оснащен всем необходимым оборудованием. Весь полет за состоянием ребенка наблюдали врачи, девочку также сопровождают психологи и родственник.

Ранее в Нижнем Новгороде лечение проходил мальчик из Льгова, который получил химические и термические ожоги из-за неосторожной игры с химикатами. У ребенка было обожжено 70% тела. Сейчас он находится дома, состояние удовлетворительное. Через полгода ребенку рекомендовано пройти лечение у офтальмологов в связи с травмой глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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