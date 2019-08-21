Девочку, получившую ожоги на пожаре под Курском, отправят в Нижний Новгород
Курские медики приняли решение перевезти пострадавшую при пожаре в Советском районе четырехлетнюю девочку в ожоговый центр Нижнего Новгорода.
«В результате несчастного случая, который произошел из-за неосторожного обращения с огнем на прошлой неделе, ребенок получил ожог 65% тела. На данный момент девочку вывели из состояния ожогового шока и сегодня спецборт МЧС России доставит ее для продолжения лечения в ожоговый центр Нижнего Новгорода», - сообщил главный врач областной клинической больницы Дмитрий Поляков.
В полете ребенка будут сопровождать врачи, психологи МЧС, специалисты Центра медицины катастроф и родственники.
Ранее в Нижнем Новгороде лечение проходил мальчик из Льгова, который получил химические и термические ожоги из-за неосторожной игры с химикатами. У ребенка было обожжено 70% тела. Сейчас он находится дома, состояние удовлетворительное. Через полгода ребенку рекомендовано пройти лечение у офтальмологов в связи с травмой глаз.
ИСТОЧНИК KP.RU