Девочку, получившую ожоги на пожаре под Курском, отправят в Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-21T14:34:23+03:00

Дети играли в сарае со спичками Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Курские медики приняли решение перевезти пострадавшую при пожаре в Советском районе четырехлетнюю девочку в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

«В результате несчастного случая, который произошел из-за неосторожного обращения с огнем на прошлой неделе, ребенок получил ожог 65% тела. На данный момент девочку вывели из состояния ожогового шока и сегодня спецборт МЧС России доставит ее для продолжения лечения в ожоговый центр Нижнего Новгорода», - сообщил главный врач областной клинической больницы Дмитрий Поляков.

В полете ребенка будут сопровождать врачи, психологи МЧС, специалисты Центра медицины катастроф и родственники.

Ранее в Нижнем Новгороде лечение проходил мальчик из Льгова, который получил химические и термические ожоги из-за неосторожной игры с химикатами. У ребенка было обожжено 70% тела. Сейчас он находится дома, состояние удовлетворительное. Через полгода ребенку рекомендовано пройти лечение у офтальмологов в связи с травмой глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU