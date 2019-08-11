До конца августа в Курске будет работать ярмарка меда

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-11T10:19:36+03:00

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Ярмарка меда начала работать в Курске 10 августа. Свою продукцию представили 72 фермера со всего региона. В общей сложности реализовано порядка 20 тонн меда. Как сообщили в пресс-служба обладминистрации, представленный товар прошел ветеринарно-санитарный контроль, также на месте работала экспресс-лаборатория.

- Весь привезенный исследованный мед был опечатан. Также 15 человек проверили продукцию в нашей мобильной лаборатории, - рассказал начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев.

Ярмарка будет проводиться в три этапа, еженедельно по субботам и воскресеньям до конца августа.

Напомним, это лето выдалось сложным не только для курских пасечников. В более чем 30 регионах из-за бесконтрольного применения пестицидов фермерами погибли пчелосемьи. Курские власти пообещали выплатить компенсации на восстановление пасек. Прием документов продлили до 20 августа. Кроме того, глава региона Роман Старовойт обратился к Правительству РФ с просьбой, вернуть полномочия Россельхознадзору по контролю за использованием пестицидов. На федеральном уровне предложение поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU