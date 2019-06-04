По фактам гибели пчел в Курской области проводится проверка

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-04T14:52:50+03:00

Изменить размер текста: A A

30 мая в управлении ветеринарии по Курской области поступило сообщение о массовой гибели пчел на хуторе Брадок Тимского района. На пасеке погибла 31 пчелосемья. 31 мая массовую гибель пчел зафиксировали в селе Становое, на хуторах Бродок и Гнилуши этого же района. На шести пасеках погибло 122 пчелосемьи.

3 мая в Тимском районе обследовали еще три пасеки и выявили 15 павших пчелосемей. Также массовая гибель пчел была зарегистрирована в селе 1-я Гостомля Медвенского района. Во всех случаях специалисты отобрали материал и направили его для исследований в «Курскую областную ветеринарную лабораторию».

Сотрудники комитета АПК Курской области во избежание повторения подобных ситуаций предупредили глав муниципальных районов о необходимости строгого соблюдения сельхозтоваропроизводителями регламентов применения пестицидов и агрохимикатов в соответствии с требованиями СанПиНа.

Функциями по надзору в сфере обращения пестицидов наделен Роспотребнадзор. В случае установления виновных, они будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU