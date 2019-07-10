В Курске на проспекте Дружбы началось строительство дороги
В Курске на проспекте Дружбы началось долгожданное строительство дороги. Четырехполосная магистраль соединит северо-западный микрорайон с районом КЗТЗ. Протяженность новой дороги составит 3320 метров.
Строительство двух очередей будет проводиться одновременно
Также проектом предусмотрено обустройство тротуаров и организация наружного освещения. Реализация проекта, стоимость которого составляет 665,4 млн рублей, существенно снизит транспортную нагрузку по улице Сумская, проспектам В. Клыкова, Хрущева и Энтузиастов.
Дорога в частном секторе на проспекте Дружбы в Курске, а точнее — полное ее отсутствие, давно стала притчей во языцех. Здесь расположено несколько десятков улиц и переулков, выделены участки для многодетных семей. Из-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строятся объекты инфраструктуры. Нет магазинов, аптек, не ходит транспорт.
В ноябре 2018 года врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил проспект и лично убедился, насколько остра проблема строительства дороги. Глава региона обратился за помощью в Федеральное дорожное агентство, в Министерство транспорта РФ и в Правительство РФ. Необходимую для строительства сумму выделили из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU