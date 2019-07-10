2019-07-10T15:51:15+03:00
Общество

В Курске на проспекте Дружбы началось строительство дороги

Магистраль соединит северо-западный микрорайон с КЗТЗ
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Из-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строятся объекты инфраструктурыИз-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строятся объекты инфраструктурыФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В Курске на проспекте Дружбы началось долгожданное строительство дороги. Четырехполосная магистраль соединит северо-западный микрорайон с районом КЗТЗ. Протяженность новой дороги составит 3320 метров.

Строительство двух очередей будет проводиться одновременно

Строительство двух очередей будет проводиться одновременно

Также проектом предусмотрено обустройство тротуаров и организация наружного освещения. Реализация проекта, стоимость которого составляет 665,4 млн рублей, существенно снизит транспортную нагрузку по улице Сумская, проспектам В. Клыкова, Хрущева и Энтузиастов.

Дорога в частном секторе на проспекте Дружбы в Курске, а точнее — полное ее отсутствие, давно стала притчей во языцех. Здесь расположено несколько десятков улиц и переулков, выделены участки для многодетных семей. Из-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строятся объекты инфраструктуры. Нет магазинов, аптек, не ходит транспорт.

В ноябре 2018 года врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил проспект и лично убедился, насколько остра проблема строительства дороги. Глава региона обратился за помощью в Федеральное дорожное агентство, в Министерство транспорта РФ и в Правительство РФ. Необходимую для строительства сумму выделили из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянин заплатил 38 тысяч рублей за водительское удостоверение
58-летний житель Курска убил бывшую супругу
Курские ветеринары проведут бесплатную вакцинацию
Житель Курска зарезал собутыльника
В Курской области пройдет легкоатлетический пробег
Два курских микрорайона останутся без воды
В Курске задержали закладчиков героина
В Курской области осудили бывшего налоговика
В Курске на ПЛК насмерть сбили пенсионера
Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций
Военные инженеры в Курске построят три моста
Увольняются два замглавы Курска
Работники Михайловского ГОКа одержали победу в конкурсе «Металлоинвеста»
В Курской области похищали топливо
В Курской области активизировались мошенники
Комиссия проверила работу курского водохранилища
В Курске на Дружбе загорелась квартира
В Курске прошли рейды по местам несанкционированной торговли
В Курске на Никитской закрыли движение
Курян приглашают на обсуждение проекта по благоустройству