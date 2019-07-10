В Курске на проспекте Дружбы началось строительство дороги

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-10T15:51:15+03:00

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В Курске на проспекте Дружбы началось долгожданное строительство дороги. Четырехполосная магистраль соединит северо-западный микрорайон с районом КЗТЗ. Протяженность новой дороги составит 3320 метров.

Строительство двух очередей будет проводиться одновременно

Также проектом предусмотрено обустройство тротуаров и организация наружного освещения. Реализация проекта, стоимость которого составляет 665,4 млн рублей, существенно снизит транспортную нагрузку по улице Сумская, проспектам В. Клыкова, Хрущева и Энтузиастов.

Дорога в частном секторе на проспекте Дружбы в Курске, а точнее — полное ее отсутствие, давно стала притчей во языцех. Здесь расположено несколько десятков улиц и переулков, выделены участки для многодетных семей. Из-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строятся объекты инфраструктуры. Нет магазинов, аптек, не ходит транспорт.

В ноябре 2018 года врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил проспект и лично убедился, насколько остра проблема строительства дороги. Глава региона обратился за помощью в Федеральное дорожное агентство, в Министерство транспорта РФ и в Правительство РФ. Необходимую для строительства сумму выделили из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU