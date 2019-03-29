На строительство проспекта Дружбы в Курске выделили 500 миллионов

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-29T16:27:57+03:00

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Дорога в частном секторе на проспекте Дружбы в Курске, а точнее — полное ее отсутствие, давно стала притчей во языцех. Здесь расположено несколько десятков улиц и переулков, выделены участки для многодетных семей. Из-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строятся объекты инфраструктуры. Нет магазинов, аптек, не ходит транспорт.

В ноябре прошлого года врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил проспект Дружбы и лично убедился, насколько остра проблема строительства этого проспекта. Глава региона обратился за помощью в Федеральное дорожное агентство, в Министерство транспорта РФ и в Правительство РФ.

— Мы в установленном порядке подготовили необходимые заявки, и буквально вчера на заседании Правительства утвердили решение о предоставлении из резервного фонда Курской области 500 млн рублей для реализации проекта «Строительство проспекта Дружбы», - сказал Роман Старовойт на брифинге, посвященном Году дорог.

Эту же радостную весть глава региона сообщил и жителям проспекта Дружбы, которые восприняли ее аплодисментами.

ИСТОЧНИК KP.RU