Высокопроизводительные сеялки Primera DMC в помощь аграриям Черноземья
18 июня стартовала «Аграрная неделя Орловской области-2019». Это крупный и значимый форум, который привлек внимание не только аграриев региона, но и всей страны
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О насыщенности программы свидетельствовал уже первый день форума. Одним из этапов которого было проведение компанией «ФосАгро» полевой конференции в Покровском районе на базе Орловского филиала АО «АгроГард». Были продемонстрированы лучшие практики управления урожайностью и качеством посевов на основе современных систем минерального питания.
ИСТОЧНИК KP.RU