2019-06-20T13:23:43+03:00
Общество

Высокопроизводительные сеялки Primera DMC в помощь аграриям Черноземья

18 июня стартовала «Аграрная неделя Орловской области-2019». Это крупный и значимый форум, который привлек внимание не только аграриев региона, но и всей страны
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О насыщенности программы свидетельствовал уже первый день форума. Одним из этапов которого было проведение компанией «ФосАгро» полевой конференции в Покровском районе на базе Орловского филиала АО «АгроГард». Были продемонстрированы лучшие практики управления урожайностью и качеством посевов на основе современных систем минерального питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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