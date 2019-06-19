Под Курском проверили работу «веселых дорожников»
Как уже рассказывала «КП», на днях в соцсетях появилось видео, котором рабочие «Солнцевского ДЭП» укладывали асфальтобетонное покрытие в дождь. Свои действия они сопровождали комментариями, при этом не стеснялись в выражениях.
Видеоролик заинтересовал специалистов комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области. Вместе с общественными контролерами и представителями СМИ они с проверкой выехали на трассу «Обоянь – Солнцево-Мантурово» – Плоское», где снималось видео.
На месте гендиректор Солнцевского ДЭП Муслим Гусейнов пояснил, что в момент съемки асфальт уже был уложен. После этого прошли небольшие осадки, поэтому на видео есть эффект, что асфальт «парил».
«Вся дорожная деятельность у нас регулируется: на технике установлена система ГЛОНАСС. Есть время, когда последняя машина вышла на дорогу, есть записи, когда пошел дождь. Мои сотрудники работают добросовестно и качественно. На этот объект даем гарантию не менее 4 лет», – заверил он.
Механик асфальтоукладчика, который снимал видео, объяснил свое поведение шуткой. Рабочий уже написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решение уйти автор ролика принял, когда осознал, что подвел коллектив с хорошей репутацией. В бригаде новичок проработал чуть более месяца.
Дорожная лаборатория комитета провела проверку, результаты исследований будут известны через десять дней. В случае несоответствия асфальтобетонной смеси стандартам качества, данный участок будет переделан за счет подрядной организации.
ИСТОЧНИК KP.RU