2019-06-18T16:30:11+03:00
Общество

Курских «веселых дорожников» ждет серьезная проверка

Рабочие выложили в соцсеть видео
Яна ШЕЛЕСТ
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«Дождь льет, а мы асфальт ложим»«Дождь льет, а мы асфальт ложим»Фото: Соцсети
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На днях в соцсетях появилось видео, на котором рабочие «Солнцевское ДЭП» укладывали асфальтобетонное покрытие в дождь. Свои действия они сопровождали комментариями, абсолютно не стесняясь в выражениях.

«Дождь льет, а мы асфальт ложим», - радостно сообщает автор ролика, в котором через слово проскальзывает нецензурщина.

Видео заинтересовало Комитет автодорог области. И 19 июня его эксперты вместе с общественными контролерами отправятся к «веселым дорожникам» с проверкой. Они возьмут пробы асфальтобетонной смеси на предмет соответствия физико-механических свойствам государственных стандартов.

«По итогам лабораторных исследований будут определены возможные нарушения в производстве дорожных работ. В случае несоответствия асфальтобетонной смеси стандартам качества, будут применены меры к подрядной организации «Солнцевское ДЭП», выполнявшей работы на данном участке дороги», - сообщили в официальном сообществе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

ИСТОЧНИК KP.RU

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