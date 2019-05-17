2019-05-17T14:22:11+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады

Спортсмены поборются за победу в десяти различных дисциплинах
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Открытие юбилейной XV Летней Сбербанкиады Центрально-Черноземного банка стало впечатляющим. На этот раз для участников и болельщиков подготовили шоу, в котором выступали танцевальные студии, акробаты, футбольные фристайлеры, хореографические коллективы. А эффектную точку своей душевной песней поставила лауреат международных конкурсов Марина Жукова.

Традиционный огонь этого корпоративного праздника спорта зажгла прославленная воронежская легкоатлетка, чемпионка Олимпиады-1992 года Елена Рузина.

- Сбербанк – это банк молодых и энергичных людей, которые выбирают активный образ жизни, выбирают спорт. Я хочу вам пожелать, чтобы олимпийские ценности: дружба, уважение и честная борьба – присутствовали на всех ваших соревнованиях. Ярких побед, достойных результатов и пусть победит сильнейший, - обратилась ко всем участникам олимпийская чемпионка Елена Рузина.

Спортсмены, сменившие офисную одежду на яркую форму, меряются силами в мини-футболе и плавании, баскетболе и волеи боле, большом и настольном теннисе, легкои атлетике, шахматах и бадминтоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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