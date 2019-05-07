«Мираторг» вернул в сельхозоборот заброшенные земли

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-07T11:16:27+03:00

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Растениеводство является основой вертикально интегрированной производственной цепочки агрохолдинга, обеспечивая сырьем для кормов животноводческие и птицеводческие дивизионы. Наращивая производство мяса, увеличиваются и посевные площади, в том числе, за счет возвращения в оборот заброшенных сельхозугодий.

Освоение земель, которые не обрабатывались в течение нескольких лет - длительный процесс, требующий значительных финансовых вложений. В их разработку на территории Курского, Фатежского, Курчатовского и Октябрьского районов «Мираторг» инвестировал без учета стоимости самой земли порядка 14,5 миллиона рублей.В текущем году агрохолдинг планирует продолжить данную работу в Пристенском, Суджанском и Фатежском районах - здесь будут выращивать зерновые и бобовые культуры.

- Наращивание производства на животноводческих и птицеводческих площадках требует увеличения объемов заготовки сырья для кормов. Поэтому «Мираторг» ежегодно инвестирует не только в приобретение новых земельных участков и поддержание плодородия своих полей, но и в возвращение в оборот заброшенных массивов, - поясняют в пресс-службе агрохолдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU