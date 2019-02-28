2019-02-28T17:48:05+03:00
Спасатель

Курские пожарные спасли двух пенсионеров

Пожилых людей вывели из полыхающего дома
Яна ШЕЛЕСТ
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Полыхающую кровлю потушили за восемь минутПолыхающую кровлю потушили за восемь минутФото: Из архива "КП"
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Как сообщалось ранее, 27 февраля в полночь в селе Замостье Суджанского района загорелся жилой дом. В «Службу спасения» позвонила соседка. Огнеборцы приехали на место ЧП через несколько минут и сразу приступили к разведке.

Спасатели вывели из горящего дома двух пожилых людей. Что интересно – визит пожарных стал для жильцов дома сюрпризом. Пенсионеры узнали о пожаре в тот момент, когда в помещении оказались огнеборцы. Мужчине и женщине медицинская помощь не понадобилась.

Полыхающую кровлю потушили за восемь минут. Благодаря оперативности и профессионализму огнеборцев, а также неравнодушной и внимательной соседке, удалось избежать беды.

Ранее «КП» рассказывала о спасателях, которые вывели из задымленного подъезда в Курчатове шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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