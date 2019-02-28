2019-02-28T09:29:33+03:00
Происшествия

Под Курском ночью загорелся дом

Пожар произошел в Суджанском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В доме сгорела кровляВ доме сгорела кровляФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 февраля примерно в 23:15 в селе Замостье Суджанского района загорелся жилой дом. На место происшествия выехали огнеборцы ПСЧ № 42 Суджанского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 23:26, ликвидировали полностью - в 23:30. Пострадавших нет. В результате пожара в жилом деревянном доме размером 8х9 метров сгорела шиферная по деревянной обрешетке кровля. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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