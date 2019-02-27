2019-02-27T11:11:05+03:00
Происшествия

Курские спасатели вывели из задымленного подъезда шесть человек

Пожар произошел ночью в Курчатове
Яна ШЕЛЕСТ
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Два звена газодымозащитников тут же приступили к эвакуации жителейДва звена газодымозащитников тут же приступили к эвакуации жителейФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 февраля около двух часов ночи в жилом многоквартирном доме, расположенном в Курчатове на улице Молодежной, на лестничной площадке второго этажа загорелся диван. Об этом один из жильцов сообщил в «Службу спасения».

Через несколько минут на место ЧП приехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 7 города Курчатова, полиция, врачи скорой помощи и работники электросетей. Подъезд к тому времени заволокло дымом.

Два звена газодымозащитников тут же приступили к эвакуации жителей. С помощью специальных дыхательных аппаратов они вывели из задымленного помещения шесть человек, в том числе и одного ребенка. Еще 17 человек покинули свои квартиры самостоятельно.

Горящий диван оперативно потушили. Он сгорел полностью, огонь также повредил и входные двери в квартиры. После проветривания помещений люди вернулись в дом. Никому из жильцов медицинская помощь не потребовалась.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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