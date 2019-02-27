Курские спасатели вывели из задымленного подъезда шесть человек
27 февраля около двух часов ночи в жилом многоквартирном доме, расположенном в Курчатове на улице Молодежной, на лестничной площадке второго этажа загорелся диван. Об этом один из жильцов сообщил в «Службу спасения».
Через несколько минут на место ЧП приехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 7 города Курчатова, полиция, врачи скорой помощи и работники электросетей. Подъезд к тому времени заволокло дымом.
Два звена газодымозащитников тут же приступили к эвакуации жителей. С помощью специальных дыхательных аппаратов они вывели из задымленного помещения шесть человек, в том числе и одного ребенка. Еще 17 человек покинули свои квартиры самостоятельно.
Горящий диван оперативно потушили. Он сгорел полностью, огонь также повредил и входные двери в квартиры. После проветривания помещений люди вернулись в дом. Никому из жильцов медицинская помощь не потребовалась.
В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU